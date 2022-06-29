Nokian Tyres, Michelin і Whirlpool йдуть з росії [ Редагувати ]
Фінський виробник шин Nokian Tyres залишить російський ринок через вторгнення в Україну та санкції, введені проти рф. У компанії повідомили, що вихід з росії буде "контрольованим", під час нього вона нарощуватиме потужності своїх заводів у США та Фінляндії.
Російський бізнес - найбільший актив Nokian Tyres. Станом на 31 травня вартість активів у росії та Білорусі становила майже 400 млн євро. У росії у підрозділах Nokian Tyres працюють понад 1,6 тис. співробітників.
Також 28 червня французький виробник шин Michelin оголосив, що планує передати свій російський бізнес місцевому топ-менеджменту. Російське представництво Michelin після передачі діятиме як незалежна структура. Деталі умови не відомі.
Рішення піти з росії у Michelin ухвалили через неможливість поновити виробництво через проблеми з поставками та в умовах "загальної невизначеності".
Йде з країни-агресора і найбільший американський виробник побутової техніки Whirlpool Corporation, якому належать такі бренди як Hotpoint та Indesit. Свої російські активи компанія продасть турецькій Arcelik. Сума угоди - понад 200 млн євро.
Загалом з початку війни про припинення роботи в росії або повний вихід з країни-агресора оголосили майже 1000 іноземних компаній, підрахувала Єльська школа менеджменту.
Нагадаємо, 28 червня "Подробиці" повідомляли, що найбільший світовий виробник алкоголю Diageo (випускає віскі Johnnie Walker, горілку Smirnoff, ром Captain Morgan, лікер Baileys, пиво Guinness та інші алкогольні напої) йде з росії.
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