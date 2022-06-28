Виробник Johnnie Walker, Captain Morgan і Baileys йде з росії [ Редагувати ]
Найбільший світовий виробник алкоголю Diageo (випускає віскі Johnnie Walker, горілку Smirnoff, ром Captain Morgan, лікер Baileys, пиво Guinness та інші алкогольні напої) заявив, що згортає свою комерційну діяльність у росії. Про це йдеться у листі керівництва компанії, який розіслали співробітникам і партнерам.
Після припинення експорту та продажу готової продукції нашим клієнтам у Росії в березні, ми ухвалили непросте рішення про вимушене поступове скорочення комерційної діяльності в країні.
У компанії вважають, що на це піде близько шести місяців. Весь цей час Diageo збирається підтримувати співробітників, у тому числі надаючи їм розширений пакет компенсаційних виплат.
Компанія Diageo повністю припинила відвантаження та продаж своєї продукції до росії.
Компанія Diageo у рф постачала алкоголь до 70 тисяч магазинів і 19 тисяч ресторанів і барів. 3 березня, за тиждень після російського вторгнення в Україну, компанія повідомила, що припиняє імпорт спиртних напоїв до країни-агресора і розпродає запаси.
Загалом з початку війни про припинення роботи в росії або повний ухід з росії оголосили майже 1000 іноземних компаній, підрахувала Єльська школа менеджменту.
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