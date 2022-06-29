У Дніпрі через ракетну атаку, що сталася 28 червня, семеро людей отримали поранення. З них одна дитина. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

У нас семеро поранених через учорашній ворожий "приліт" у Дніпро. Серед них і 6-річний хлопчик. Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки.

За його словами, двох людей медики ушпиталили, п’ятеро лікуються вдома.