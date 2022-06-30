Президент Зеленський підписав закон, яким відновлюються акцизи, мита та 20% ПДВ на імпортні товари, що були скасовані у березні цього року. Про це повідомили керівники податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев і Ярослав Железняк.

Закон набирає чинності з 1 липня.

Відновлення оподаткування імпорту пояснюють необхідністю наповнення державного бюджету та ліквідації надмірної конкурентної переваги проти продукції, що виробляється всередині країни.

Законопроєкт відновлює оподаткування, яке було скасовано у березні:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3,0 млрд грн ПДВ та ввізного мита);

для підприємств, що не сплачують ввізне мито (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 0,5 млрд грн ввізного мита);

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами (в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 23,5 млрд грн; ввезено 211 000 автомобілів; непоодинокі випадки ввезення авто преміумкласу).

Водночас законопроєкт передбачає скасування пенсійного збору на придбання електромобілів.