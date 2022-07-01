Громадський рух "Загони путіна" зі штабом у Краснодарі кілька років тому прогримів на всю росію.

Вони руйнування в Україні називають... фейком та постановкою. Погрожують США дефолтом та заманюють Ілона Маска до росії. На своїх каналах в Ютуб - за ідею або за зарплату так звані "патріоти росії" публікують ролики, де затято підтримують війну в Україні...

Що таке путінські загони і чому стали одним із інструментів політичної пропаганди? Каріна Вакарєва розкаже.

НІ! Це не спецпризначенці, як ви могли подумати. Це... пенсіонери! Знайомтеся, справжні фанатики кремлівського диктатора.

Громадський рух "Загони путіна" зі штабом у Краснодарі кілька років тому прогримів на всю росію. Армія пенсіонерок прославилася своїми провокаційними акціями. Ось активістки вдираються в офіс опозиціонера Олексія Навального.

-Мы не позволим вам здесь находиться. Это путинский город, вот.

А це скандалістки палять американський айфон. Щоб показати - антиросійських санкцій вони не бояться!

До речі, Америка путінським бабцям, наче кістка поперек горла.

- Слава Богу, наконец-то закрыли этот Макдональдс.

- Не слушайте эту Америку, они только брешут. Вот сами они в этот дефолт и попадут.

Пенсіонерки вже "розправилися" з експрезидентом США Дональдом Трампом.

Обіцяють і до нинішнього - Байдена - добратися.

- Кулак военный держим на весь мир. Заметь себе, Байден.

Бо образилися на політика, ніби той –

Совецкій Союз разваліл, больше у тебя етого не получіцца.

Уся їх гнівна тирада зводиться до одного - в Україні воює не росія, а… НАТО!

Когда видишь стеклянные глаза натовских солдат, ну слава Богу, у нас есть путин и он их остановит.

А зупиняти є чим, тішаться активістки із путінських загонів.

- А Сармат до куда долетит? -Сармат? -Да-да, вот как вы считаете? Ракета наша. -Ну это же межконтинентальная, между континентами. Думаю, до куда надо, до туда долетит. -Это правильно. Нас это устраивает.

Не обходиться у зверненнях і без України. Пенсіонерки часто апелюють до президента Зеленського.

В НАТО взяли? Конечно, тебя никто не возьмёт. Тебя всерьёз никто не принимает нигде.

Парламенти після виступу Зеленського встають і аплодують. Тим часом, краснодарські активістки шаленіють від свого підстаркуватого диктатора і готові йому складати оди.

Быстрый, как ветер. Спокойный, как лес. Опасный, как огонь.

Наші ж бабусі спокійно на таку поведінку російських однолітків дивитися не можуть. Пояснення в усіх одне -

Валентина, киянка:

- Люди же зомбированы. Они ничего не понимают. - Чого бабушки? У вас є якесь пояснення?- Ну я не знаю. Потому что, они ТУПЫЕ!

Любов, киянка:

Это не бабушки, а какие-то сволочи, наверное, путина. Вы бы эти бабушки спросили бы, где ваши внуки, где ваши братья, где ваши мужья? Вы за кого там глотку рвёте, "бабушки"? - Як ви думаєте, це взагалі проплачена акція? - Конечно, проплаченая. Так бы никто не стал бы комментировать, рекламировать его.

Киянин Василь переконаний - такий фанатизм обумовлений пострадянським синдромом.

Василь, киянин:

Ну я считаю, что это всё фуфло, туфта такая, шо... При бившом Радянськом Союзі люді верили в то, шо им говорят. Вот это самая большая ошибка, они сами не могли анализировать.

Чому ж в якості затятих російських пропагандистів обрали літніх бабусь? Нам пояснив політолог Олексій Якубін.

Олексій Якубін, політолог:

Бабусі, якщо говорити про суспільну уяву - вони, в тому числі і в росії, сприймаються як люди, які знають життя. В принципі, кожен з нас має бабусю або дідуся. І бабуся, як правило, виступає таким джерелом мудрості, людина, яка має досвід і так далі. Це, звісно, певним чином підтримано, спонсоровано державою.

Та в росії схоже НЕ ВСІ поділяють позицію пенсіонерок.

Учасники путінського загону певні - це помста за підтримку Кремля. Втім й далі продовжують записувати відео та звертатися до путіна із закликами припинити дипломатичні стосунки з низкою передових країн. Ну що ж, доводиться сподіватися, що завдяки старанням "літньої армії" - росія таки припинить усі міжнародні зносини та опиниться у світовій ізоляції.