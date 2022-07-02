В єгипетському місті Хургада акула напала на жінку, яка плавала у Червоному морі. Про це повідомляє Al Arabiya.

Напад акули стався у районі курорту Сахл-Хашиш. Жінка втратила руки та ноги, вона померла у лікарні.

Загибла була 68-річною громадянкою Австрії, яка останнім часом постійно мешкала в Єгипті.

Після нападу акули влада на три дні заборонили купання, риболовлю та водні види спорту від району Сахл-Хашиш до бухти Макаді-Бей.

В останні кілька років місцеві ЗМІ не повідомляли про активність білих акул біля узбережжя Хургади. У грудні 2010 року в районі іншого єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх п'ять акул напали на відпочивальників. Загинула громадянка Німеччини, постраждали троє росіян і житель України.

Нагадаємо, що в лютому в австралійському Сіднеї акула вперше за 60 років вбила людину.