У Хургаді жінка загинула після нападу акули (відео) [ Редагувати ]
В єгипетському місті Хургада акула напала на жінку, яка плавала у Червоному морі. Про це повідомляє Al Arabiya.
Напад акули стався у районі курорту Сахл-Хашиш. Жінка втратила руки та ноги, вона померла у лікарні.
Загибла була 68-річною громадянкою Австрії, яка останнім часом постійно мешкала в Єгипті.
Після нападу акули влада на три дні заборонили купання, риболовлю та водні види спорту від району Сахл-Хашиш до бухти Макаді-Бей.
В останні кілька років місцеві ЗМІ не повідомляли про активність білих акул біля узбережжя Хургади. У грудні 2010 року в районі іншого єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх п'ять акул напали на відпочивальників. Загинула громадянка Німеччини, постраждали троє росіян і житель України.
Нагадаємо, що в лютому в австралійському Сіднеї акула вперше за 60 років вбила людину.
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