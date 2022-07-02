Чи збирався поїхати з країни і як часто буває на фронті: інтервʼю з Олександром Поворознюком [ Редагувати ]
Вова, не зупиняйся. Завдяки своїм яскравим висловлюванням за президента і проти російських загарбників фермер з Кіровоградщини та командир добровольчого загону "За Петрівщину" Олександр Поворознюк прославився на всю Україну.
Втім, сам себе він зіркою не вважає. Не боїться їздити на фронт, потрапляти в скандали і в своїх зверненнях вживати міцне слівце.
Про перший день війни, чи збирався поїхати з країни і як часто буває на фронті? В інтервʼю Олександра Поворознюка.
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Україна має відокремити власні історичні і культурні надбання від російської спадщини. У цьому переконана Алевтина Кахідзе, відома українська художниця, яка от уже 8 років поспіль займається просвітою західного світу і розповідає про те, що насправді відбувається на території країни.
Чимало українців їдуть на роботу. Зокрема, і біженці з міст, які зараз російська армія продовжує обстрілювати. Про ситуацію на кордоні розкаже Христина Гашенко.
Тут планують оселити кількадесят людей. І там, де стояли парти, тепер готуються розставляти ліжка. Ремонт у будівлі розпочали за гроші благодійників. Школу-гуртожиток бачила Сніжана Сидорук.
Звісно, амуніцією та обмундируванням наших солдат повністю забезпечує держава. І проблем із цим немає. Крім того, всі ці речі - пристойної якості. Але часто військовим треба більше речей. А дехто хоче мати амуніцію НАТОвського зразка, і тоді - солдатам допомагають волонтери. Ну або хто може - купує собі забаганки сам.
Військові кажуть: на півдні країни - зокрема, на Миколаївщині, Херсонщині - ворог зараз не веде активних бойових дій, натомість обстрілює наші позиції артилерією та ракетами. Постійно проводить повітряну розвідку, визначаючи цілі для атак. Саме тому ховати важливі місця - наразі вкрай необхідно.
Через замалу кількість людей комунальний постачальник опинився в боргах і подавати тепло вже не може, а дотації бюджет не дає. Підприємство закривають, а містянам тепер радять або встановлювати індивідуальне опалення, або готуватись до холодної зими.