Вова, не зупиняйся. Завдяки своїм яскравим висловлюванням за президента і проти російських загарбників фермер з Кіровоградщини та командир добровольчого загону "За Петрівщину" Олександр Поворознюк прославився на всю Україну.

Втім, сам себе він зіркою не вважає. Не боїться їздити на фронт, потрапляти в скандали і в своїх зверненнях вживати міцне слівце.

Про перший день війни, чи збирався поїхати з країни і як часто буває на фронті? В інтервʼю Олександра Поворознюка.