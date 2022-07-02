До третини українців через війну втратили роботу. Триматися на плаву нині складно і бізнесу, і найманим працівникам. Та чи не в найтяжчому становищі опинилися митці та діячі культури. І багато хто мусив змінити сцену та світло софітів на приземленішу справу. Про драматичні карʼєрні віражі українських зірок - Ольга Жидецька.

Раніше сіренький фольксаген відомого радіоведучого Дениса Жупника возив свого господаря на роботу. Тепер він сам перетворився на робоче місце для зірки радіохвиль. Залишившись без праці і грошей Денис не занепав духом, а взявся таксувати.

Денис Жупник, радіоведучий :

У меня двое детей, семья, собака, сьемная квартира, которую нужно оплачивать.

До війни Денис був ведучим одного з найпопулярніших радіоканалів країни, вів зіркові концерти та шоу.

Спочатку - зізнається, морально було дуже тяжко. Нині ж поступово втягнувся, опанував деякі секрети шоферського заробітку. Це, звісно, не гонорари ведучого, але на базові потреби родини вистачає. Та, Денис каже, найдужче шкодує не про втрачені гроші.

Денис Жупник, радіоведучий:

Мне грустно за мою страну. И грустно от того, что разделяются семьи, рушатся судьбы, рушатся наработанные карьеры у людей, которые они строили до этого дня, и потом им приходится просто все перечеркнуть

Війна відібрала улюблену справу і у відомого хореографа сучасного балету Олексія Буська. Замість роботи над новою постановкою у провідного танцівника - наряд на будівництво. Театр сучасного балету згорнув свою афішу. І навчання молодих танцюристів зішло нанівець.

Олексій Бусько, хореограф:

22 года я работаю в сфере культуры, танца, 10 лет проработал в театре современного балета. Много лет уже работаю как хореограф, как педагог современноготанца, луреат международных конкурсов, гран-при. Сейчас так получилось, что мне нечем заниматься в моей сфере деятельности. Она полностью остановилась.

Робітничу робу механіка вдягнути довелося і операторові Микиті Прийменку.

Микита Прийменко, кіно- і телеоператор:

До 24 февраля 2022 года я работал кино-оператором, снимал рекламу для Европы, снимал клипы для мировых ребят.

2014-го Микита виїхав з окупованого Донецька до Києва і нині через втрату заробіку вже вкотре змушений починати відбудовувати своє життя знову. Цього разу можливість заробити на шматок хліба знайшов у майстерні з ремонту мотоциклів.

Микита Прийменко, кіно- і телеоператор:

Однообразная работа, предидущие работы там, где я был - там больше творчества. Там можно больше себя проявить, можно что-то свое принести.

Загалом чоловіки на життя не нарікають. Кажуть, добре, хоч є такий заробіток. Однак, звісно, усі троє як один мріють, щоби якнайшвидше наша перемога дозволила їм змогу знову повернутися до улюбленої справи.

Денис Жупник, радіоведучий:

Все равно я каждую минуту, каждую секунду мечтаю вернутся в ту деятельность, которой я занимался до этого. Мне и снятся концерты. Мне снятся сьемки на телевидении, мне снятся радиоэфиры.

За даними бізнес-аналітиків, після почату повномасштабного вторгнення Росії в Україну, роботу зупинили понад 20% підприємств малого та середнього бізнесу. Ще майже 30% - на межі закриття. При цьому, за офіційною статистикою, рівень безробіття проти відповідного періоду торік навіть зменшився. Та реальна картина, наголошують фахівці, може відрізнятися в рази. Ажде через війну мільйони українців мусили виїхати закордон, а інші, що втратили роботу, просто не можуть зібрати документів, потрібних, щоб стати на облік в центрах зайнятості.