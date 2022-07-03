У Бєлгороді загинула родина з Харківщини [ Редагувати ]
У російському Бєлгороді в ніч на неділю, 3 липня, загинула родина з села Цупівка Дергачівського району Харківської області. Про це повідомив голова Дергачівської ОТГ В’ячеслав Задоренко.
Сьогодні вночі внаслідок дій, спричинених російськими військовослужбовцями, у місті Бєлгород загинула родина Коптелових з Цупівки - 3 людини, зокрема й маленька дитина.
За словами голови Дергачівської ОТГ, інформація про загибель родини українців надійшла від вимушених переселенців.
Жителі Цупівки та інших окупованих населених пунктів Харківщини вимушені були тікати від війни через Росію до країн Європи будь-якими доступними шляхами.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що через роботу російської ППО в Бєлгороді загинуло 4 людей, у тому числі троє громадян України. Поранення дістали 4 людей, серед них дитина.
Нагадаємо, що у багатоповерхівку в Бєлгороді влучила частина ракети російського ЗРПК "Панцир", Україна не має такої зброї.
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