Влада Бєлгорода повідомила про загиблих і руйнування після "роботи ППО" [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Влада Белгороді заявила, що унаслідок нічних вибухів в місті загинули три людини, постраждали ще четверо.
За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, були пошкоджені 11 багатоквартирних будинків і не менше 39 приватних.
Попередньо пошкоджено 50 будинків. З них п'ять приватних будинків зруйновані повністю.
Губернатор не наводить причин вибухів у місті.
Раніше вночі Гладков у соцмережі повідомляв, що у місті була "серія гучних звуків", і припустив, що це пов'язано з "роботою системи протиповітряної оборони". Про "роботу ППО" також писали росЗМІ з посиланням на кореспондентів і місцевих жителів.
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