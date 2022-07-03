Влада Белгороді заявила, що унаслідок нічних вибухів в місті загинули три людини, постраждали ще четверо.

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, були пошкоджені 11 багатоквартирних будинків і не менше 39 приватних.

Попередньо пошкоджено 50 будинків. З них п'ять приватних будинків зруйновані повністю.

Губернатор не наводить причин вибухів у місті.

Раніше вночі Гладков у соцмережі повідомляв, що у місті була "серія гучних звуків", і припустив, що це пов'язано з "роботою системи протиповітряної оборони". Про "роботу ППО" також писали росЗМІ з посиланням на кореспондентів і місцевих жителів.