ЗСУ просуваються в двох областях і на морі - Зеленський [ Редагувати ]
Володимир Зеленський
Джерело: Офіс президента України
Джерело: Офіс президента України
Збройні сили України просуваються в двох областях і на морі. Доказом останньому є звільнення острова Зміїний.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
"Ми рухаємося вперед і на Харківщині, і в Херсонській області. І на морі. Зміїний цьому хороший приклад. Буде день, коли ми те ж скажемо і про Донбас", - зазначив він.
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