Щонайменше 15 людей вважаються зниклими безвісти після сходження льодовика Мармолада у Доломітових Альпах на північному сході Італії між регіонами Тренто та Венето. Про це повідомляє агентство ANSA.

Рятувальники уточнюють кількість туристів, які перебували в момент трагедії на горі. На автостоянці біля місця трагедії залишилося 16 автомобілів, власників яких розшукує поліція.

На цей час відомо про щонайменше 6 загиблих (троє громадян Італії, один Чехії та невідомі чоловік і жінка) і 9 травмованих. Повідомляється про зниклих громадян Італії, Німеччини, Чехії та Румунії.

Від льодовика, якому вчені пророкували повне зникнення через 10 років, відкололася більша частина через аномально високу температуру 10 градусів Цельсія на висоті 3300 метрів.

Крижана маса, що відірвалася від тіла льодовика, рухалася зі швидкістю до 300 км/год. За таких умов знайти когось у живих є малоймовірним, кажуть рятувальники.

Пошукові роботи ускладнюються тим, що зберігається небезпека нових льодових обвалів. Рятувальники шукають тіла і вцілілих з допомогою дронів.

Нагадаємо, що в січні французький актор Гаспар Ульєль загинув під час відпочинку в Альпах.