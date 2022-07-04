У волонтерів ще десятки запитів від військових медиків з України

Учні однієї з найпрестижніших шкіл Великої Британії відправили дві машини швидкої допомоги на фронт. Завдяки школяреві з Києва, легендарний Вінчестерський коледж організував збір пожертв на потреби України і побив рекорд власної благодійності. За один день назбирали понад 13 тисяч фунтів - це майже пів мільйона гривень.

З подробицями - наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Дві швидких заїжджають на подвір'я старовинного Вінчестерського коледжу. Це одна із найпрестижніших шкіл Англії, яку заснували 640 років тому.

Лише подивіться на них. - А можна піти подивитися всередину?

Ці п'ятеро хлопців - організували збір пожертв для України. Автор ідеї - 17-річний киянин Максим, він навчається тут майже чотири роки.

Максим Федоровський, українець, учень Вінчестерського коледжу:

Коли почалась війна, я вже був в Англії, я тут вже давно вчусь, і мені було дуже соромно, що я не в Україні, і я це все не бачу своїми очима. Та я хотів якось допомогти і я подумав, що купити швидкі - це дуже ефективний метод допомоги.

Ось як виглядав збір допомоги для України. Хлопці встановили 13 стаціонарних велосипедів і запланували за день подолати відстань від Вінчестера до України. Того дня педалі крутили 300 школярів та 48 вчителів коледжу.

Руфус Баудер, учень Вінчестерського коледжу:

Я насправді був на велосипеді в самому кінці, коли ми нарешті добралися до Маріуполя і це було чудово, бо ми навіть не сподівалися, що поїдемо далі за Львів, а насправді проїхали Київ, потім Харків і врешті-решт добралися до самого Маріуполя.

І самі учасники заїзду, і їхні батьки-друзі-знайомі жертвували гроші благодійному комітетові школи. Завдяки наполегливості Максима та його однокласників - зібрали більше, ніж могли уявити.

Максим Федоровський, українець, учень Вінчестерського коледжу:

Початкова мета була - одна швидка. Ми спочатку не були увірені, що зберемо гроші навіть на одну, та у підсумку вийшло так, що в нас хватило на дві.

Ба більше - ця акція стала найуспішнішою благодійною подією за всю історію легендарного закладу.

Руфус Баудер, учень Вінчестерського коледжу:

Отже, ми робимо 2-3 благодійні збори на рік. І найбільше, що нам вдавалося назбирати - це п'ять тисяч фунтів, а цього разу ми отримали 13 тисяч, це неймовірно.

І ось результат їхніх зусиль. Дві машини швидкої допомоги - вже готові вирушати до України.

Я щось собі уявляв, що всередині менше крісел, якщо чесно. Але якщо велика команда медиків - то зрозуміло. - Так в цьому й фішка, що цю швидку можна пристосувати до будь-яких завдань, усі зайві крісла можна легко прибрати. Тобто конкретні медики будуть вирішувати що їм робити з цією машиною.

Волонтери розповідають хлопцям, що ці автівки працюватимуть просто на фронті. Одна піде на потреби морської піхоти під Очаковом, інша - розвідувального батальйону внутрішніх сил.

Андрій Вельгош, волонтер United Ukraine Fellowship:

Присилають фотографії, що у підрозділу нема транспорту вивозити поранених, показують такі фотографії, після яких заснути важко, коли пораненого прив'язують до капота, вивозять на звичайному позашляховику. Тоді ми знаходимо ту машину і вона їде конкретно до тих людей, які присилають нам запити.

У волонтерів ще десятки запитів від військових медиків з України, але на відміну від початку війни - пожертв стало в рази менше.

Андрій Вельгош, волонтер United Ukraine Fellowship:

Сильно, сильно ентузіазм впав, на жаль. Раніше було більше людей - менші пожертви, зараз ті люди відійшли на другий план і більше ми отримуємо від окремих спонсорів, ті, які дивляться на то, що ми робимо, вони дивляться наші історії, запалюються тим і кажуть - чому би нам не купити швидку, і тоді вони вже відповідно виступають покупцем конкретного автомобіля під конкретну заявку.

Так сталося і з Вінчестерським коледжем. Вони знайшли гроші, а все інше - робота волонтерів. Вони шукають де купувати швидкі, відповідають за техогляд машин, займаються відправкою та передачею в руки військових медиків.

А ось ця машина у нас обладнана носилками.

Школярі, як справжні покупці, зазирають у кожну шпаринку автомобіля. І вже планують чим ще можуть допомогти Україні.

Руфус Баудер, учень Вінчестерського коледжу:

Усі мої друзі - то моя родина, були дуже-дуже раді допомогти й пожертвувати гроші. Всі, хто прийшов на благодійний збір - дуже переживають через події в Україні. Звичайно, ми ніколи не зрозуміємо, як насправді переживати такі страшні події, які відбуваються в Україні. Але принаймні ми можемо спробувати та зробити все, щоби допомогти усім, чим можемо.

А для Максима - це особливо важливе досягнення. Зараз у Києві - його батько, бабусі та дідусі.

Максим Федоровський, українець, учень Вінчестерського коледжу:

Вони були дуже горді, що ми зібрали стільки грошей, і що так вийшло гарно допомогти країні та ми надіємося, що це допоможе врятувати декілька життів і це саме важне для мене.

Ця група волонтерів вже купила і відправила з Англії 51 карету швидкої допомоги. А завдяки учням Вінчестерського коледжу ця кількість збільшилася ще на дві машини.

Вже завтра ці швидкі вирушать до України. Перед виїздом їх завантажать медичною та гуманітарною допомогою. І вже через кілька днів - автівки рятуватимуть життя українців на фронті.