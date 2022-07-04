Смертоносні "три сімки": що відомо про гаубиці М-777? [ Редагувати ]
Смертоносні "три сімки", які безжально нищать ворога! На фронті інтенсивно працюють гаубиці М-777, які нам передали союзники. Рівняють із землею передові командні пункти противника, склади із боєприпасами та скупчення ворожої техніки.
Сюжет про роботу українських артилеристів - зняли наші колеги з Військового телебачення.
Олександр Соловій, військовий журналіст:
За моєю спиною гаубиця-777, або, як її ще називають у народі, "три сокири". Аналогія з сокирами, на мій погляд, є дуже доречною, адже в умілих руках українських артилеристів вона просто рубає ворога.
Перед радянськими та російськими аналогами гаубиця М-777 має ряд переваг. Вона зручніша в експлуатації, значно легша, мобільніша і точніша. А ще, можливо, це навіть головна перевага цієї зброї із радянсько-російським барахлом у ситуації, коли у ворога артилерії куди більше, - вона значно далекобійніша.
"Скіф", військовослужбовець ЗСУ:
Дальність набагато більша, вони не можуть діставати до нашої артилерійської системи, ми можемо з набагато більшої відстані бити по ним і не чекати відповіді якоїсь. Тобто до нас може діставати тільки якась реактивна артилерія і все. І мобільність - ми можемо приїхати, відстрілятися і поїхати, вони навіть не зрозуміють, скільки по них прилітає.
Ще одна вагома перевага гаубиці М-777 - вогнева потужність. У сучасних снарядах М-795 калібру 155 мм, якими стріляють три сімки, вибухової речовини - у півтора-два рази більше, ніж звичайних радянських 152-мм боєприпасах. Також з цими гаубицями від союзників до нас прийшли й активно-реактивні снаряди. Що роблять гаубицю М-777 куди ефективнішою.
Є звичайні снаряди, якими ми зараз стріляємо - не по артилерійських батареях противника, а по цілях, які знаходяться ближче, тобто по району зосередження, по КСП противника, і по бойовим броньованим машинам. Звичайними снарядами. Якщо працюємо на контрбатарейну боротьбу, стріляємо активно-реактивними, які стріляють набагато дальше, чим звичайні снаряди.
З часу Першої світової в артилеристів існує традиція - підписувати снаряди. Як правило, пишуть певне послання ворогові. Імена тих, за кого хочуть помститися. Звісно, що противник це послання не прочитає. І насправді це - не так важливо, важливо те, що ці слова для нього - останні.
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Звісно, амуніцією та обмундируванням наших солдат повністю забезпечує держава. І проблем із цим немає. Крім того, всі ці речі - пристойної якості. Але часто військовим треба більше речей. А дехто хоче мати амуніцію НАТОвського зразка, і тоді - солдатам допомагають волонтери. Ну або хто може - купує собі забаганки сам.
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