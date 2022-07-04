Сьогодні, 4 липня, в Брюсселі завершилися переговори, на яких обговорювався вступ Фінляндії до НАТО. Протокол про приєднання Фінляндії до Альянсу планують підписати 5 липня.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Зазначається, що під час переговорів сторони порушили питання зобов'язань Фінляндії, необхідних для вступу до Північноатлантичного альянсу. При цьому очікується, що підписання протоколу, в результаті якого Фінляндія стане членом-спостерігачем в НАТО, відбудеться завтра, 5 липня.

Видання додає, що Фінляндію на переговорах представила делегація на чолі з міністром закордонних справ Пекка Хаавісто. Він буде присутній на завтрашньому підписанні протоколу в штаб-квартирі НАТО.