Переговори щодо вступу Фінляндії в НАТО завершилися [ Редагувати ]
Сьогодні, 4 липня, в Брюсселі завершилися переговори, на яких обговорювався вступ Фінляндії до НАТО. Протокол про приєднання Фінляндії до Альянсу планують підписати 5 липня.
Про це повідомляє фінське видання Yle.
Зазначається, що під час переговорів сторони порушили питання зобов'язань Фінляндії, необхідних для вступу до Північноатлантичного альянсу. При цьому очікується, що підписання протоколу, в результаті якого Фінляндія стане членом-спостерігачем в НАТО, відбудеться завтра, 5 липня.
Видання додає, що Фінляндію на переговорах представила делегація на чолі з міністром закордонних справ Пекка Хаавісто. Він буде присутній на завтрашньому підписанні протоколу в штаб-квартирі НАТО.
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