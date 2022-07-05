На Донбасі ЗСУ знищили важливий склад боєприпасів окупантів [ Редагувати ]
У ніч проти 5 липня українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів у Кадіївці Луганської області. Дану інформацію підтвердили джерела у розвідці.
Зазначається, що ворожий склад з боєкомплектами розташований в Кадіївці в районі ЗБВ.
Боєприпаси детонували близько двох годин. У мережі тим часом публікували фото та відео пожежі з вибухами.
Є інформація, що даний склад був одним з основних з постачання снарядів у напрямку Попасна - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут.
На цей час офіційної інформації про втрати росіян немає.
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