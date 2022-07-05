У ніч проти 5 липня українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів у Кадіївці Луганської області. Дану інформацію підтвердили джерела у розвідці.

Зазначається, що ворожий склад з боєкомплектами розташований в Кадіївці в районі ЗБВ.

Боєприпаси детонували близько двох годин. У мережі тим часом публікували фото та відео пожежі з вибухами.

Є інформація, що даний склад був одним з основних з постачання снарядів у напрямку Попасна - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут.

На цей час офіційної інформації про втрати росіян немає.