Велика вода знову атакує Демидів. Це село під Києвом, яке на початку повномасштабної війни - врятувало столицю. Тамтешні люди підірвали дамбу, аби не пропустити колону орди у Київ. Тоді - село затопило. І велика вода не відступила досі. Намагання відкачати її - не допомагають. Вона прибуває швидше, ніж здатні працювати помпи.

Як справляються з цією проблемою селяни? З Демидова повернувся мій колега - Даніїл Снісар.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Одне суцільне болото. Велика вода до села Демидів почала знову прибувати, як розповіли мені місцеві жителі - близько тижня тому. Ось, наприклад, це городи селян, як бачимо, вони повністю затоплені. Тут мала б рости картопля, тут кукурудза. Та судячи з усього, цьогоріч жителі залишаться без свого врожаю.

Лідія Михайлівна, жителька Демидова:

Ото де пльонка, де пльонка. Там аж до сарая вода стоїть. Оце так ми й живемо.

Сморід, задуха, комахи й гумові чоботи - це реалії, в яких мешканці Демидова живуть от уже чотири місяці. Село досі суттєво підтоплене.

Вона підступає. З кожним днем все більше і більше. І поки що ми виходу не бачимо. Нас не рятує ніхто.

Пані Тетяна проводить нас своїм обійстям. На цьому місці був її город, але зараз тут важко що-небудь розгледіти - все поросло травою. Раніше тут і корови паслися. А тепер, навіть цю траву для них скосити - важко, бо земля, буквально пливе з-під ніг.

Тетяна, жителька Демидова:

Оце моя худоба. Вона стоїть у сараї, бо в нас немає пасу. Нема куди її гнать. Припас - там же ж все затоплене за дамбою. Вони тут паряться. Я не знаю, що з ними робити. Ну біда, біда. У нас біда. Зразу вийти на город і зразу вода - вона підступає.

На цій вулиці - кожний будинок, господарство - так чи інакше постраждало від великої. З місяць тому ситуація почала повільно, але налагоджуватися. Із садиб, які затопило - відкачали воду. Та й посуха дала надію на те, що вода піде. Але так не сталося.

Кілька будинків - знову сильно підтопило. Жителі бідкаються - фундамент руйнується. Тож, скільки будинки встоять - лише питання часу.

Роман Іванович, житель Демидова:

Це вода вже почала проступати просто. По-тихеньку, по-тихеньку. Оце вона вже, я заміряю: раз, два, третя ступенька вже у воді. А перед цим - чотири були порожні.

Роман Іванович показує свій - затоплений погріб. Тепер звідти викачувати воду, каже - небезпечно. Адже вона вже розмила одну зі стін. А це може спровокувати обвал не лише підвалу, а й будинку. Вода має піти сама. Та для цього необхідно осушити територію навкруги. Чого досі зробити не вдалося.

Роман Іванович, житель Демидова:

Не відкачують. Не відкачують ні тут ці помпи, ні з цієї сторони села, ні тим більше там де Козаровицька дамба - не відкачують. Якась проблема зі шлюзом. Але ту проблему вже можна було вирішити давно. Тут народ і сходки робив. Але ж ніякої дії немає.

А тиждень тому жителі навіть дорогу перекривали, аби привернути увагу чиновників.

Тоді ж фахівці відзвітувалися, що протягом чотирьох місяців захисна дамба у селі, цитую "Виконує функції захисту Демидова від затоплення водами Київського водосховища".

Та насправді - картина виглядає дещо інакше.

Це Демидівська дамба. Вона мала б унеможливити ймовірне підтоплення села. Проте, після підриву дамби у Козаровичах, з метою недопущення захоплення цієї території рашистами, рівень води почав стрімко підвищуватися. І досі сягає критичної відмітки. Тож, вода просто просочується через цю ділянку і затоплює населений пункт.

Григорій, житель Демидова:

Не дай Боже прорветься, як вони кажуть, за кожного чоловіка боремося, правильно? То зараз тут не тільки за одне село іде війна. А тут йде за багато. Зара єслі рване, то це як на Лук'яновкє було у 61-му - ці хати усі позмиває повністю.

На дамбі встановлені помпи - електричну та бензинову. Під час нашого знімання - працювала лише електрична, а от бензопомпа - була вимкнена. Паливо скінчилося. Чекали, поки його підвезуть.

Іван, житель Демидова:

Ну вже сам викачав, бачите, вже більш-менш, нормально. А коли, в перший раз викачав - влада нічого не допомогла. Той поламалася. Поки помпи купив - знов добавилося води в лєтній кухні.

А от пан Іван - зневірився. І чекати допомоги не став. Власним коштом закупив обладнання і зараз чи не цілодобово - відкачує воду зі своєї ділянки.

Іван, житель Демидова:

Понад три тисячі електроенергії. А то як все посчітать, - бензин, помпи, шланги до неї, рукава - десь получилося 35 тисяч.

Та для більшості жителів села - такі витрати просто космічні. То ж все ще сподіваються на якнайшвидше вирішення ситуації. В обласній адміністрації обіцяють - відремонтувати пошкоджений шлюз у Козаровичах до першого серпня.