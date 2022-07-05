Масований обстріл Миколаївської області: стали відомі наслідки [ Редагувати ]
У вівторок, 5 липня, окупанти завдали масованого удару по Миколаєву та області. Ворожі ракети потрапили до об'єктів військової та цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Знову через обстріл постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками у 7 багатоповерхівках вибило понад 200 вікон, у під'їздах пошкодило вхідні двері, у деяких квартирах людям довелося вирізати замки, щоб вибратися з дому", - розповів Сєнкевич.
Він зазначив, що деякі мешканці отримали легкі травми.
При цьому в Баштанківському районі окупанти завдали удару по будівлі адміністрації селища, сирзаводу та сільськогосподарській площі в передмісті.
Крім того, у селі Лимани ворожий снаряд упав біля школи. Будівля отримала пошкодження від ударної хвилі. Жертв у результаті обстрілу немає.
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