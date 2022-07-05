В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів, який російські війська розмістили у "Камаз центрі" в Київському районі міста. Знищення складу підтвердив терорист Стрєлков-Гіркін.
Місцеві жителі публікують у соцмережах відео, де видно клуби диму, а також чути, як детонують снаряди.
Також є "прильоти" у Ворошиловському районі міста. За даними окупантів, снаряди поцілили в супермаркет "MOLOKO" біля парку Щербакова.
Нагадаємо, що напередодні у Донецьку лунали вибухи та вирувала пожежа в районі залізничного вокзалу.
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