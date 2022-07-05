Роздуті імперські амбіції, замашки гопника, кровожерливість. А ще - феєрично недолуга брехня. Це те паливо, на якому їде рашистська пропагандистська машина. Злочинні заклики лунають з трибун та телевізорів.

Як сталося, що мільйонами людей кермують схиблені злочинці? І чому росіяни це дозволяють? Матеріал Ярини Марків.

Імперіалізм... головного мозку.

Мы потомки во втором в третьем поколении победителей.

Гіпертрофована переможна істерія - побєдобесіє.

С*ка, этой страны не должно быть. Мы сожжем вашу конституцию, бл*** прямо на Крещатике.

І повна втрата зв'язку із реальністю.

Мы воюем с одной из самых сильных и обученных армий. Мы воюем с солдатами и офицерами, русскими, с нашим же, таким же менталитетом.

Ярина Марків, кореспондентка:

Ці діагнози - найпристойніші, які можна озвучити щодо до кремлівських пропагандистів. Заяви путінських посіпак стають усе абсурднішими, погрози - прямішими, а виправдання поразкам - безглуздішими.

Лично я вот сейчас открыто присягаю верховному главнокомандуюшему и готов выполнить любой его приказ. Любой.

Знайомтесь, наш перший пацієнт - Антон Красовський. Ще в перші дні вторгнення він у своїх відео "заливав"... добре знайому всім мантру.

Вы бомбили города и села Донбасса. Вы можете сами не верить в эти слова и считать это своим внутренним делом, но мы так не считаем.

А тепер - зародок зла - починає рости. Пропагандисти - вже не приховують і кажуть прямо: всю Україну треба знищити.

С*ка этой страны не должно быть и мы сделаем все, чтоб ее не было. Я вам бл*** говорю, я бл*** лично буду присутствовать на сожжении вашей говняной так называемой конституции. Прямо бл*** на Майдане Незалежности.

Особливий симптом Красовського - хворобливий потяг до піроманії проявився... й у заатлантичному напрямку.

Друзья, американская виза на 100 дней непрерывного пребывания в США горит в аду проклятая Америка, проклятые пиндосы. Мы вас ненавидим.

Росія може перетворити США на "радіоактивний попіл"! - погрожує ще один рупор кремля. Пацієнт номер два - Дмитро Кисельов. Який, починаючи з нульових, шість років пропрацював на українському ТБ.

Я почувствовалал себя своим. Я почувствовал себя более украинцем, я почувствовал, что я вполне самостоятельная часть украинского пейзажа.

І ця частина пейзажу - хіба що болото. В яке краплю за краплею доливав імперські наративи Кисельов ще двадцять років тому.

Ви маєте таку зневагу до мене що розмовляєте зі мною на Україні російською мовою. І нічого ніхто не визиває ніяких образ. Дмитро. Подивіться на себе. - Ну вы со мной говорите по-украински и что такое? Я же не протестую абсолютно и более того, я вас понимаю, прекрасно себя чувствую. - Протестувати в Україні, щоб я розмовляв українською мовою? Фактично ви протестуєте проти того, що я усвідомлюю себе українцем.

Зараз Україна для флагмана прокремлівської агітації - країна фашистів і натівський плацдарм. Її разом з усім світом Кисельов обіцяє спопелити ядерною зброєю.

Всего наши подлодки способны випустить... тисяч ядерних боеголовок, что гарантированно уничтожает США и все страны НАТО в предачу. Зачем нам мир, если в нем не будет россии?

Наративи ж федерації щодо України - незмінні.

Вот денацификация - даже само понятие "Украина" - не должно существовать. В будущем и понятие "украинец" не должно существовать в будущем.

Надо до конца будет демилитаризовать Украину, а это непростой вопрос, который займет от 5 до 10 лет.

А вже потім - за кілька десятків років працюватимуть над винищенням - і всієї української нації... Щоправда, лише у хворих фантазіях цього російського генерала.

Нам 20-40 лет, одно или два поколения с корнем надо будет выкорчевывать эту заразу.

Тим часом заяви головного терориста кремля - путіна - вже не такі гучні. Розмиваються: бо ж що не план - то провал!

Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник:

Після невдачі й після того, як українська армія й наш героїчний народ наваляли оркам достатньо потужно по всім напрямкам, по перше, він трішки збавив обороти. Перестав казати щось конкретне, говорить загальними речами, по типу - що завдання виконуються все, під контролем і так далі.

Аякже, під контролем. Бліцкриг - взяття України за 10 днів - розтягнувся на 130. І "втарая армія міра" - стає армією "жестів доброї волі".

Спланировать нам ничего нормально не удалось. Цели у нас оказались завышенными, рассчеты наши оказались не верными. Тактика наша оказалась идиотской.

І тут в росіян також є своє виправдання. Знаєте, чому українці так добре воюють? Бо вони... увага... русскіє!

Мы воюем с одной из самых сильных и обученных армий. Мы воюем с солдатами и офицерами русскими, с нашим же, таким же менталитетом.

То, что показывает сейчас - многие русские с той стороны, какой пример мужества и героизма, их не знала еще новейшая история …ой.

Олег Саакян, політолог:

Значна часина рос наративів будуються саме як виправдання. Вони воюють ніби то не з українцями, а воюють з росіянами - через це так добре воюють. Тому що хто такі українці? Ну вони ж ніхто. Тому це мають бути або американські найманці або росіяни, з якими воюють.

Уся кремлівська пропаганда - суцільний фейк та брехня. Дзеркало із викривленою реальністю, якому вірять мільйони росіян. Раби сьогодення, які живуть імперським минулим і заздрять вільним українцям.

Олег Саакян, політолог:

Маючи дитячі хвороби, якими не перехворіла як з радянської доби - тоталітаризму, захопленням територій, так і доби російської імперії. Ця спайка пропаганди й рос. культури з усіма її хворобами й стає тією гримучою поміссю, яка саме на теренах росії, після того, як сходять в туалет надворі, прийдучи додому, в холодильник, в якому нічого нема, іти й доводити, які ж вони великі на фронті.

В цьому є феномен "руськой души". В росіян завжди має бути якась місія, за яку вони готові здохнути. Просто так жити вони не вміють.