В окупованому Херсоні прогриміли вибухи [ Редагувати ]
Фото: Суспільне Херсон
У середу, 6 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух стався в районі залізничного вокзалу.
Над містом видно стовп диму.
В Херсоні видно дим. Очевидці кажуть в районі ж / д вокзалу. До цього в місті пролунав вибух.
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