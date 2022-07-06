Генштаб скасував рішення щодо видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним [ Редагувати ]
Генштаб скасовує рішення щодо видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним та відправить його на допрацюювання.
Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних країною без дозволів. Раніше "Подробиці" розбиралися, кого мобілізовуватимуть в Україні та де можуть вручати повістки.
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