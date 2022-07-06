Переміщення військовозобов’язаних: Зеленський наказав скасувати заборону [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних країною без дозволів.
Рішення він оголосив під час доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
На засіданні з військовими президент заслухав доповідь Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов’язаних покидати межі місць проживання.
Відомо, що президент звернув увагу на те, що суб’єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.
Президент доручив скасувати прийнятий Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни.
Нагадаємо, що "Подробиці" розбиралися, кого мобілізовуватимуть в Україні та де можуть вручати повістки.
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