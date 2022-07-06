Ситуація на фронті: розвідка Британії склала актуальну мапу [ Редагувати ]
Станом на середу, 6 липня, військова розвідка Британії склала нову мапу бойових дій в Україні. Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter.
Судячи з мапи, українські військові атакують російських окупантів біля тимчасово окупованого Ізюму. Також наші бійці поступово просуваються на Запорізькому напрямку.
При цьому окупанти продовжують спроби свого наступу на Донбасі.
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