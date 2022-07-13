Кількість жертв унаслідок ракетного обстрілу російськими війська багатоповерхівки у Часовому Яру зросла до 46 осіб. Сьогодні вночі з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

"Вночі з-під завалів зруйнованого будинку в Часовому Яру вилучено тіло ще 1 загиблої особи. Станом на 08:00 13 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 46 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років)", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, з-під завалів врятовано 9 людей.

Також проведено розчищення та розбір понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи продовжуються.

Від Головного управління залучено 56 осіб та 8 одиниць техніки, два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги.