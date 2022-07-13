ВООЗ закликає повернути масковий режим [ Редагувати ]
Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди всіх країн повернути масковий режим. Про це повідомляє Sky News.
Кількість смертей продовжує зростати.
Хоча уряди багатьох багатих країн практично відмовилися від COVID-обмежень після успішного впровадження вакцин, генеральний директор організації підкреслив, що пандемія "ще не закінчилася".
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що суб-варіанти "Омікрона" продовжують викликати нові хвилі захворювань, госпіталізацій і смертей по всьому світу.
Я стурбований тим, що кількість випадків захворювання COVID-19 продовжує зростати, надаючи додатковий тиск на напружені системи охорони здоров'я та медичних працівників. Мене також турбує тенденція до збільшення числа смертей.
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