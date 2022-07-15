Соцмережа Instagram запустила платні підписки, які раніше тестувала. Про це повідомляє голова компанії Адам Моссері.

Користувачі можуть придбати доступ до ексклюзивного контенту блогерів та авторів. Блогери будуть самі встановлювати ціну підписки, але вона повинна бути в районі від 0,99 до 99,99 долара.

Обмежувати доступ можна до публікацій у стрічці, stories, прямих ефірів і групових чатів.

Аккаунт користувача, який купив підписку, позначається іконкою фіолетового кольору. Водночас блогер, який увімкнув монетизацію, отримає окрему вкладку в додатку "Будинок підписника" (Subscriber Home).

Моссері пояснив, що Instagram хоче стати "кращою платформою для заробітку в інтернеті". Раніше функцію протестували кілька блогерів, незабаром її планують увімкнути іншим користувачам.