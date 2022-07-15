Ракетний удар по Вінниці: Будинок офіцерів знесуть [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У Центрі Вінниці після ракетних ударів з боку росії знесуть Будинок офіцерів. Про це повідомляє голова Вінницької ОВВА Сергій Борзов в Telegram.
Будівля Будинку офіцерів буде знесена. Долю "Ювілейного" вирішить експертна комісія.
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