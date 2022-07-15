Під Херсоном російські окупанти розстріляли автомобіль із мирними жителями - ЗМІ [ Редагувати ]
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На Херсонщині окупанти 14 липня розстріляли автомобіль с людьми.
Як розповів журналіст Андрій Цаплієнко, жінка загинула на місці.
"Сім'я чоловік, жінка та двоє дітей поверталися додому, але в районі села Геройське автомобіль було розстріляно", - пише журналіст.
За його слвоами, жінка сиділа на передньому сидінні і загунула на місці.
"Чоловік отримав пошкодження пальців рук. О 4 годині вечора окупанти їх відвезли на своїй машині у лікарню. Чоловік в хірургії, жінка в морзі", - додав журналіст.
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