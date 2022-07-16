В Одесі пролунав гучний вибух [ Редагувати ]
В Одесі під час повітряної тривоги пролунав гучний вибух. Про це повідомляє "Суспільне".
Очевидці відзначають, що над містом піднімається дим, видно велику пожежу. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про те, що на місці події працюють рятувальники.
За інформацією ОК "Південь", ракета потрапила в цивільний об'єкт.
Про постраждалих поки не повідомляється.
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