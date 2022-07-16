Окупанти намагаються захопити трасу Бахмут-Лисичанськ: останні новини з фронту [ Редагувати ]
І хоча зараз немає безпечного місця в Україні, найбільш складною ситуацією зараз є ситуація на Донбасі. Особливо - смуга Бахмут-Сіверськ. Уже третій тиждень рашисти не припиняють спроб пробити тут нашу оборону і повністю захопити трасу Бахмут-Лисичанськ, власне, як і самими містами. Через це нашим захисникам доводиться буквально вгризатись у землю. Весь цей час на фронті працював Станіслав Кухарчук.
Траса Бахмут-Лисичанськ. Саме нею вже третій тиждень намагаються безуспішно заволодіти рашисти. Щоденні штурми наші захисники мужньо відбивають і час від часу навіть беруть трофеї.
Ця російська БМП -2 дісталась хлопцям у важкому бою під Лисичанським НПЗ зовсім неушкодженою, тікаючи,московити просто кинули машину на полі бою. БМП модернізували. Гармата на ній датована 2016 роком випуску.
Машина доволі непогана і захищена, особовий склад захищений в ній - вони робили для себе нове, але тепер ми будемо нею їх же і чубити.
І чубити українським воякам окупантів вдається. Завдяки активізації нашої артилерії на цій ділянці фронту - московити трохи охолонули. Там, де не дістають українські гармати, успішно відпрацьовує авіація.
Микита - військовослужбовець ЗСУ:
Знищені склади їх вгамували, після того, як їх знищили буквально два-три дні, вони трошки збавили оберти, але я думаю, що це тільки питання часу - складів в них багато.
І артилерійські дуелі на передовій не вщухають. Рашисти хаотичними обстрілами постійно шукають наші батареї. Цілі ж вони не обирають - іноді б'ють навмання, накриваючи абсолютно мирні міста та села.
Цю могилу люди копають для своєї 84 -річної сусідки - жінка загинула під час обстрілу села касетними боєприпасами. І все ця траурна процедура відбувається під акомпанемент рашиських гармат.
Загибла пенсіонерка - мама Андрія. Він розгублено розповідає, як несподівано над їхнім двором розірвалась касетна російська ракета. Його мами не стало в одну мить…
Андрій - місцевий житель:
Мама вскрикнула и тишина. Я туда …а там щиколотки перебиты полностью …на шкуре держались. Сейчас вот будем готовить маму к погребению, гроб сейчас надо обшить потому, что он просто каркас …и все.
Поки жінку відспівують, обстріл навколо села лише набирає обертів. І в мить окупанти переносять вогонь по цвинтарю. Під обстріл попадає і наша знімальна група …
Лише дивом - ніхто не постраждав. Але, схоже, від своїх руйнівних планів московити не відмовились - всі прифронтові українські села вони і далі рівняють із землею.
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