І хоча зараз немає безпечного місця в Україні, найбільш складною ситуацією зараз є ситуація на Донбасі. Особливо - смуга Бахмут-Сіверськ. Уже третій тиждень рашисти не припиняють спроб пробити тут нашу оборону і повністю захопити трасу Бахмут-Лисичанськ, власне, як і самими містами. Через це нашим захисникам доводиться буквально вгризатись у землю. Весь цей час на фронті працював Станіслав Кухарчук.

Траса Бахмут-Лисичанськ. Саме нею вже третій тиждень намагаються безуспішно заволодіти рашисти. Щоденні штурми наші захисники мужньо відбивають і час від часу навіть беруть трофеї.

Ця російська БМП -2 дісталась хлопцям у важкому бою під Лисичанським НПЗ зовсім неушкодженою, тікаючи,московити просто кинули машину на полі бою. БМП модернізували. Гармата на ній датована 2016 роком випуску.

Машина доволі непогана і захищена, особовий склад захищений в ній - вони робили для себе нове, але тепер ми будемо нею їх же і чубити.

І чубити українським воякам окупантів вдається. Завдяки активізації нашої артилерії на цій ділянці фронту - московити трохи охолонули. Там, де не дістають українські гармати, успішно відпрацьовує авіація.

Микита - військовослужбовець ЗСУ:

Знищені склади їх вгамували, після того, як їх знищили буквально два-три дні, вони трошки збавили оберти, але я думаю, що це тільки питання часу - складів в них багато.

І артилерійські дуелі на передовій не вщухають. Рашисти хаотичними обстрілами постійно шукають наші батареї. Цілі ж вони не обирають - іноді б'ють навмання, накриваючи абсолютно мирні міста та села.

Цю могилу люди копають для своєї 84 -річної сусідки - жінка загинула під час обстрілу села касетними боєприпасами. І все ця траурна процедура відбувається під акомпанемент рашиських гармат.

Загибла пенсіонерка - мама Андрія. Він розгублено розповідає, як несподівано над їхнім двором розірвалась касетна російська ракета. Його мами не стало в одну мить…

Андрій - місцевий житель:

Мама вскрикнула и тишина. Я туда …а там щиколотки перебиты полностью …на шкуре держались. Сейчас вот будем готовить маму к погребению, гроб сейчас надо обшить потому, что он просто каркас …и все.

Поки жінку відспівують, обстріл навколо села лише набирає обертів. І в мить окупанти переносять вогонь по цвинтарю. Під обстріл попадає і наша знімальна група …

Лише дивом - ніхто не постраждав. Але, схоже, від своїх руйнівних планів московити не відмовились - всі прифронтові українські села вони і далі рівняють із землею.