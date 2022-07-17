У Генштабі попередили українців про загрозу ракетних ударів [ Редагувати ]
Існує висока загроза нанесення ракетних ударів по південних областях України з боку російських військ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що росіяни проводять розвідку безпілотниками на Південнобузькому напрямку. Після цього окупанти можуть завдати ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.
При цьому постійний обстріл цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей триває.
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