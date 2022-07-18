СБУ викрила жінку, яка передавала координати для ракетних ударів росії у Києві [ Редагувати ]
СБУ викрила ворожу агентку росії у Києві. Про це повідомляється у Telegram-каналі СБУ.
Жінка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по столиці.
Злочинниця збирала інформацію про місця розташування:
- військової техніки;
- блок-постів;
- об’єктів критичної інфраструктури;
- цивільних та військових об’єктів у столиці та області.
Згідно з попередньою інформацією, окупанти планували використати ці дані для подальших ракетних ударів, або ж диверсійних заходів у Києві.
За даними слідства, 60-ти річна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з росії і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів. Для цього використовувала програми-месенджери.
Відзначимо, що відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, агентці росії загрожує довічне позбавлення волі.
Під час обшуку за місцем проживання, вилучено:
- мобільний телефон;
- комп’ютерну техніку;
- флеш-носії;
- записники;
- сім-карти;
- банківські картки.
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