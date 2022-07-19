Ракети летіли з моря: подробиці ракетних ударів по Одеській області [ Редагувати ]
Унаслідок ракетного обстрілу Одеської області постраждали шестеро людей, серед них дитина. Про це повідомляє "Суспільне".
Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", окупанти запустили сім ракет типу "Калібр" з Чорного моря, одну з них збили сили ППО.
Унаслідок попадання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 дворових споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автомобілі, школа, Будинок культури.
Пожежу на площі 300 кв.м оперативно ліквідовано. Залучалися 95 рятувальників, 16 одиниць техніки.
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