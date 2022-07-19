Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
За минулу добу, 18 липня, Збройним силам України вдалося ліквідувати 100 російських військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Всього з початку повномасштабної війни війська росії втратили 38550 військових. Найбільших втрат вони зазнали на Краматорському напрямку.
Загальні бойові втрати росії на 19 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано;
- танків - 1691 (+4);
- бойових броньованих машин - 3892 (+6);
- артилерійських систем - 851 (+2);
- РСЗВ - 248 (+0);
- засоби ППО - 113 (+0);
- літаків - 220 (+0);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 693 (+3);
- крилаті ракети - 167 (+1);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14);
- спеціальної техніки - 70 (+2).
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