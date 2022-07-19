В США можуть ввести режим надзвичайної кліматичної ситуації: в чому причина [ Редагувати ]
Президент Сполучених Штатів Джо Байден розглядає можливість оголошення національної кліматичної надзвичайної ситуації вже на цьому тижні. Про це повідомляє Washington Post.
Він намагається врятувати свою екологічний порядок денний після зайшли в глухий кут переговорів на Капітолійському пагорбі.
Потенційний крок відбувся через кілька днів після того, як сенатор Джо Манчін III заявив лідерам демократів, що він не підтримує зусилля своєї партії щодо просування великого економічного пакета в липні, який включає мільярди доларів на вирішення проблеми глобального потепління.
Якщо надзвичайний стан буде введено, це може розширити можливості адміністрації Байдена в її зусиллях по скороченню викидів вуглекислого газу і стимулюванню використання більш чистої енергії.
Двоє людей, обізнаних про хід обговорення, сказали, що вони також очікують, що президент оголосить про низку додаткових заходів, спрямованих на обмеження викидів, що викликають потепління. Точний масштаб і терміни будь-яких заяв залишаються під питанням.
Президент ясно дав зрозуміти, що якщо Сенат не вживе заходів з подолання кліматичної кризи і зміцненню нашої вітчизняної індустрії чистої енергії, то це зробить він. Ми розглядаємо всі варіанти, і рішення ще не прийнято.
Головний економічний радник Білого дому Джаред Бернштейн підкреслив, що Байден буде "агресивно боротися зі зміною клімату".
Я думаю, що в реальності він багато чого може зробити і багато зробить.
Високопоставлені помічники Байдена обговорюють найкращий курс дій, оскільки на цьому тижні на центральні райони США обрушилася чергова виснажлива спека, а аналогічна погодна модель б'є температурні рекорди в Європі. В останні дні багато демократів закликали Білий дім використовувати свої повноваження для вирішення проблеми глобального потепління, оскільки надії на дії Конгресу згасли.
Поки невідомо, коли саме Байден планує оголосити надзвичайну ситуацію в області клімату.
по темі
Сполучені Штати Америки та союзники не надаватимуть страхування російським танкерам, які перевозять нафту
Головною темою на переговорах з президентом США Джо Байденом під час його візиту до Ізраїлю стане ядерна програма Ірану
Президент США Джо Байден наступного тижня вирушить у турне країнами Близького Сходу
Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 400 млн доларів
Директор Секретної служби США (United States Secret Service) Джеймс Мюррей залишає свою посаду. Про це повідомив президент США Джо Байден. Причини відставки він не назвав, але подякував Мюррею за "службу країні"