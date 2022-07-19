Президент Сполучених Штатів Джо Байден розглядає можливість оголошення національної кліматичної надзвичайної ситуації вже на цьому тижні. Про це повідомляє Washington Post.

Він намагається врятувати свою екологічний порядок денний після зайшли в глухий кут переговорів на Капітолійському пагорбі.

Потенційний крок відбувся через кілька днів після того, як сенатор Джо Манчін III заявив лідерам демократів, що він не підтримує зусилля своєї партії щодо просування великого економічного пакета в липні, який включає мільярди доларів на вирішення проблеми глобального потепління.

Якщо надзвичайний стан буде введено, це може розширити можливості адміністрації Байдена в її зусиллях по скороченню викидів вуглекислого газу і стимулюванню використання більш чистої енергії.

Двоє людей, обізнаних про хід обговорення, сказали, що вони також очікують, що президент оголосить про низку додаткових заходів, спрямованих на обмеження викидів, що викликають потепління. Точний масштаб і терміни будь-яких заяв залишаються під питанням.

Президент ясно дав зрозуміти, що якщо Сенат не вживе заходів з подолання кліматичної кризи і зміцненню нашої вітчизняної індустрії чистої енергії, то це зробить він. Ми розглядаємо всі варіанти, і рішення ще не прийнято.

Головний економічний радник Білого дому Джаред Бернштейн підкреслив, що Байден буде "агресивно боротися зі зміною клімату".

Я думаю, що в реальності він багато чого може зробити і багато зробить.

Високопоставлені помічники Байдена обговорюють найкращий курс дій, оскільки на цьому тижні на центральні райони США обрушилася чергова виснажлива спека, а аналогічна погодна модель б'є температурні рекорди в Європі. В останні дні багато демократів закликали Білий дім використовувати свої повноваження для вирішення проблеми глобального потепління, оскільки надії на дії Конгресу згасли.

Поки невідомо, коли саме Байден планує оголосити надзвичайну ситуацію в області клімату.