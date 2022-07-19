Українські школярі змушені здобувати освіту в особливих умовах: дворічна пандемія і війна змінили процес набуття знань. Прийдешній навчальний рік не обіцяє повернення до класичної схеми. Принаймні у Миколаєві. Очних занять у місті, яке перетворилося на прифронтове, не буде.

Батьків уже готують до чергового року дистанційного навчання, адже через щоденні обстріли відвідувати освітні заклади небезпечно. До того ж, із міста виїхала майже половина жителів, і більшість школярів - в евакуації.

Чи вдасться освітянам упоратися з новими викликами воєнного часу, дізнавалися наші кореспонденти

Людмила Миколаївна показує свою рідну школу. Точніше те, що від неї залишилося. Тут колись працювала її мати, навчалися її діти та внуки. Сама жінка вчителює більше 40 років. Кабінети першачків постраждали найбільше.

Людмила Гончаренко - вчителька зруйнованої школи:

Все, що нажито багато років, все, що було в класі, це все створене руками батьків, руками школи, моїми руками. Скільки наочності! І це враз пропало. Дуже жалко.

Майже тиждень тому цю школу, одну із найстаріших в Миколаєві, "асвабаділі". Заклад пережив Другу світову війну, а в цій не вистояв. Тепер він майже повністю зруйнований. Але навіть за таких умов колектив налаштований на роботу.

Тетяна Поліщук - заступниця директора школи:

У нас залишився ще один корпус, де ми розмістимо і початкову школу, а потім в 2 зміни і старша буде. Залишилася спортивна зала. Сподіваюся, що все буде добре.

Чи вціліє до 1 вересня її школа, Вероніка не знає. Поруч із закладом було вже три прильоти. Через небезпеку родина була вимушена евакуюватися. Ймовірно, батьки переведуть дівчинку до іншої школи.

Вероніка Уманська - учениця миколаївської школи:

Очень хочу опять в школу. У меня там друзья. Мы вместе играем. В школе весело.

Загалом в Миколаєві майже сімдесят шкіл. З початку війни російські снаряди вже повністю зруйнували дві. І майже 40 пошкодили. Потужні бомбардування та ракетні обстріли - це щоденна реальність для міста. Тож задля безпеки дітей новий навчальний рік розпочнеться в онлайн-форматі.

Віталій Луков - перший заступник міського голови Миколаєва:

Приблизно 30% дітей в місті в порівнянні з довоєнним періодом. Близько 35-40% вчителів в місті. Повноцінний початок навчання в умовах, коли щодня прилітають ракети, ми не можемо. Це було б безвідповідально.

Підрахувати навіть приблизні збитки для освітньої галузі - нині неможливо. Говорити про відбудову шкіл, поки ворог на порозі Миколаєва, теж не доводиться. Освітяни готуються до дистанційки.

Віталій Луков - перший заступник міського голови Миколаєва:

Ми зараз закуповуємо додаткове обладнання. На 1 вересня всі педпрацівники будуть забезпечені технічними можливостями проводити онлайн-заняття. Що стосується офлайн, поки це не обговорюється.

А от вирішити питання забезпечення дітей підручниками ще доведеться. Особливо учнів в евакуації.

Віталій Луков - перший заступник міського голови Миколаєва:

Можливо, там буде потрібно передавати підручники на короткотривалий термін. Ми розпочинаємо діалог з громадами, з містами. Можливо вже зараз, поки не пізно, зробити обмінний фонд і допомогти дітям якісно отримати знання.

Готуються в Миколаєві прийняти на навчання і дітей з окупованого Херсона. Аби ті змогли продовжувати вчитися за українськими програмами. Ймовірно, що хвиля таких заявок розпочнеться вже наступного місяця.