Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть Україні ще 169 млн доларів допомоги. Про це повідомляє посольство США в Україні у Twitter.

Кошти підуть на гуманітарну підтримку.

Зазначається, що кошти направлять на харчування, притулок, воду, засоби гігієни, медичне обслуговування для тих, хто постраждав під час війни, яку розв'язала росія.