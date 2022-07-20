Україна отримає від США ще 169 млн доларів гуманітарної допомоги [ Редагувати ]
Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть Україні ще 169 млн доларів допомоги. Про це повідомляє посольство США в Україні у Twitter.
Кошти підуть на гуманітарну підтримку.
Зазначається, що кошти направлять на харчування, притулок, воду, засоби гігієни, медичне обслуговування для тих, хто постраждав під час війни, яку розв'язала росія.
по темі
Сполучені Штати внесли росію до переліку країн, які проводять "політику чи практику" торгівлі людьми
Кабінет міністрів України схвалив постанову щодо дворічної відстрочки на виплату зовнішніх боргів
Білий дім цього тижня має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме ракетні системи залпового вогню HIMARS і боєприпаси для артилерії. Про це заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі
З 1 травня компанія "Нафтогаз України" постачає газ для побутових споживачів, як раніше обслуговувалися компаніями під брендом "Твій Газзбут"
В Україні з'явилася можливість отримати випрали від ще однієї благодійної організації