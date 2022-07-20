Президент України Володимир Зеленський розкритикував президента Бразилії Жаїра Болсонару за нейтральне ставлення до війни в нашій країні. Про це він сказав в інтерв'ю латиноамериканському телеканалу Globo.

Я не підтримую його позицію нейтральності. Я не вважаю, що у війні можна бути нейтральним. Уявім другу світову війну. Тоді багато лідерів спочатку були нейтральними. Це дало можливість фашизму "з’їсти" половину Європи, а потім йти все далі, і далі. А потім і всю Європу захопити через те, що була нейтральність.

За словами Зеленського, в питанні війни росії проти України не можливо бути десь посередині.