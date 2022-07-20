Зеленський розкритикував президента Бразилії: у чому причина [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський розкритикував президента Бразилії Жаїра Болсонару за нейтральне ставлення до війни в нашій країні. Про це він сказав в інтерв'ю латиноамериканському телеканалу Globo.
Я не підтримую його позицію нейтральності. Я не вважаю, що у війні можна бути нейтральним. Уявім другу світову війну. Тоді багато лідерів спочатку були нейтральними. Це дало можливість фашизму "з’їсти" половину Європи, а потім йти все далі, і далі. А потім і всю Європу захопити через те, що була нейтральність.
За словами Зеленського, в питанні війни росії проти України не можливо бути десь посередині.
Не можна сказати: "Я готовий бути посередником". Посередником у чому? Посередником війни? Посередником між ким і ким? Тут війна не між росією і Україною, а війна росії проти народу України.
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