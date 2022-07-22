По якому місту окупанти випустили найбільше ракет [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни російські окупаційні війська найчастіше били по Ізюму Харківської області. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі телемарафону.
Ворог завдав по Ізюму 476 ракетних ударів, знищивши його дощенту.
Найбільше ракетних атак у нас було на місто Ізюм. Ми бачимо, що 476 ракетних ударів було по Ізюму, а Маріуполь знаходиться на другому місці, далі Миколаїв.
Варто відзначити, що Ізюм був окупований російськими військами на початку квітня. Бої за Ізюмський район тривають і сьогодні.
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