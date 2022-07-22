В росії розширили список "недружніх країн" [ Редагувати ]
В росії розширили список "недружніх" країн. До оновленого переліку увійшли Греція, Данія, Словенія, Хорватія та Словаччина. Про це повідомляється на сайті кабінету міністрів рф.
Всього в списку "недружніх" - 48 держав.
У повідомленні російського уряду зазначено, що ці країни здійснюють "недружні дії" щодо росії, російських компаній і громадян.
Указ передбачає обмеження аж до повної заборони для недружніх країн можливості наймати в посольства, консульства та представництва держорганів працівників з числа осіб, які перебувають на території росії.
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