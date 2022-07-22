Хворий на коронавірус Байден розповів, як почувається [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден, який захворів на коронавірус, розповів про своє самопочуття. Про це він повідомив у Twitter.
Друзі, у мене все чудово. Дякую вам за вашу турботу.
Також Байден перепросив за неможливість бути присутніми на деяких заходах особисто.
Він додав фото, на якому він, посміхаючись, сидить за паперами та смартфонами.
Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.— President Biden (@POTUS) July 21, 2022
Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571
Пізніше він опублікував відео з оновленою інформацією про своє здоров'я.
Я в порядку, у мене легкі симптоми, я щеплений двома дозами, у мене дві ревакцинації. Дякую за ваше занепокоєння, але я почуваюся добре і в мене багато роботи.
Крім того, він запевнив, що у нього все буде добре.
An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu— President Biden (@POTUS) July 21, 2022
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