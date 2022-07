Президент США Джо Байден, який захворів на коронавірус, розповів про своє самопочуття. Про це він повідомив у Twitter.

Також Байден перепросив за неможливість бути присутніми на деяких заходах особисто.



Він додав фото, на якому він, посміхаючись, сидить за паперами та смартфонами.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571