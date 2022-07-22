Тридцять років після окупації. Азербайджан відбудовує звільнений від вірменських сепаратистів Карабах. І в село Агали вперше змогли повернутися біженці, які тікали звідти від обстрілів три десятиліття тому. Родинам для проживання безкоштовно надали нові будинки.

Як справляють новосілля? І чи раді люди своєму поверненню на Батьківщину? Та як досвід Азербайджану може стати в нагоді Україні? Розповість Ольга Жидецька.

Сльози радості і приємні клопоти новосілля. До села Агали на відвойованій 2020-го азербайджанській території повертається життя і його корінні жителі. Перші півсотні біженців, що покинули цей район тридцять років тому, отримали ключі від нових домівок.

Аміна Мірзаєва, переселенка з Карабаху:

Це місце для нас дуже знайоме і дороге. Я не можу передати словами те, що у мене на душі. Я дуже щаслива. Наше село збудували за дуже короткий час.

Відбудували Агали і справді швидко - за неповних два роки. Ось так село виглядало після звільнення.

Як просуваються роботи особисто контролював президент Ільхам Алієв. І нині населеного пункту не впізнати. Квітучий до війни край, тепер стане ще й найтехнологічнішим в Азербайджані.

Проєкт передбачає просторі вулиці, школу дитсадок, адміністративні будівлі, а також туристичні принади.

Оселі в оновленому Агали колишні біженці отримують безкоштовно. 72-річна Рахіля Альмурадова повірити не може, що знову житиме в рідному селі.

Рахіля Альмурадова, переселенка з Карабаху:

Мої діти були маленькими. Молодшій був рік, коли ми втекли до Ірану вбрід через річку Араз. Коли я пішла звідси, я мала чотирьох дітей. Тепер у мене дев'ятеро онуків, і я приїхала сюди з ними.

Усі будинки, споруджені за енергоощадними технологіями та мають сучасне планування. 250 помешкань уже готові прийняти власників. На підході ще 150. Заселити їх всі мають найближчими місяцями. Чиновники кажуть, охочих жити в "розумному селі" не бракує.

Акпер Аббасов, директор Аграрних інновацій при уряді Азербайджану:

Заможні люди, які мають власний бізнес, ми даємо їм таку можливість, якщо ти хочеш будинок площею тисяча квадратів, то ти можеш його звести на своїй ділянці, але за спеціальними правилами. Бо ми маємо тут особливий спільний дизайн та архітектуру.

Разом з житлом для переселенців розбудовують робочі місця. В Агали вже працюють кілька підприємств. А незабаром село має стати центром сироваріння. Інвестиції та потрібні технології надасть Італія. Поряд надшвидкими темпами зводять дороги, мости. Неподалік уже розпочав роботу новий міжнародний аеропорт.

Вони акумулюють доволі великі ресурси для відновлення цих територій. Для того, щоб створити такий транспортний хаб, вони будують аеропорт сучасний і розміновують території. Паралельно з цим будуються так звані розумні села.

Грошей на це Баку не шкодує. ТІльки цьогоріч з бюджету на інфраструктуру регіону заплановані мільярд триста мільйонів доларів. Їх країні вдалося акумулювати завдяки високим експортним цінам на нафту та газ. Загалом же відновлення Карабаху стало для Азербайджану частиною національної ідеї.

Арзу Ісмаїлова, переселенка з Карабаху:

Карабах - це перлина Азербайджану. Повернутися до Карабаху, ступити на цю землю - це радість і гордість для кожного азербайджанця. Ми дуже щасливі. Нехай радіють душі мучеників. Бережи Боже наших ветеранів.

Та швидким Велике повернення азербайджанських переселенців до Карабаху аж ніяк не буде. Адже сіл, що потребують відновлення, на визволеній території близько трьох сотень. Частина земель досі замінована, і на саперні роботи піде не один рік. Загалом територію Карабаху через війну 1992-94 років покинули півмільйона азербайджанців. За три десятиліття вони почали нове життя і пройти цей шлях знову готові не всі. Особливо на прикордонних територіях, де напруження у стосунках з вірменською стороною найвідчутніше. Та Азербайджан ці ризики усвідомлює - вважають фахівці.

Азербайджанці не робили це поспіхом це все, тобто вони спочатку спланували і вони рухалися доволі послідовно. Тобто забезпечували безпекові умови для відновлення, запускали проєкти, які дозволять людям почуватися безпечно і комфортно, і потім вже здійснювали процес залюднення,заселення цих територій.

Саме на таку послідовність та комплексний підхід у відбудові зруйнованих територій варто звернути увагу й Україні. Наголошують експерти. Та вже зараз радять починати планувати стратегію відновлення наших міст і сіл так, щоби після війни мешканці хотіли туди повернутися й знали - їм є на що розраховувати.