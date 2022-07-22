Запорізьку область обстріляли з "Градів", більшість ракет упали в Дніпро [ Редагувати ]
Ввечері 22 липня російські окупанти випустили по Запорізькій області близько 20 ракет з "Градів", більшість з яких впала в Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Гучні вибухи, що було чутно в обласному центрі сьогодні ввечері - це результат ворожої атаки з системи "град". За попередньою інформацією, загарбники випустили близько 20 ракет, більшість з яких втопилася у річці Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське.
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