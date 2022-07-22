Ввечері 22 липня російські окупанти випустили по Запорізькій області близько 20 ракет з "Градів", більшість з яких впала в Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Гучні вибухи, що було чутно в обласному центрі сьогодні ввечері - це результат ворожої атаки з системи "град". За попередньою інформацією, загарбники випустили близько 20 ракет, більшість з яких втопилася у річці Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське.



Карасів шкода, росіян - ні. Нічого, незабаром вони поміняються місцями з карасями.

Нагадаємо, що Слов’янськ знову опинився під ударами російських окупантів - поранені троє жителів.