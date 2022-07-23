В Одесі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У суботу, 23 липня, в Одесі пролунала серія вибухів. Про це повідомляє "Суспільне".
До цього у місті була оголошена повітряна тривога.
В Одесі чутно вибухи.
Наразі офіційної інформації щодо причин вибухів немає. Втім, місцеві ЗМІ повідомляють про роботу ППО.
Працює ППО. Не ігноруйте сигнал тривоги! Частину ракет збили. Але, схоже, є й попадання в самій Одесі... Нові вибухи. Залишайтесь в укриттях!
Додамо, речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав місцевих жителів бути в укриттях.
Одеса. Поки триває повітряна тривога - будьте в укриттях!
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