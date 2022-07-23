На Херсонщині, майже вся територія якої окупована російськими військами, заблокували доступ до Google. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву "заступника голови" окупаційної адміністрації Кирила Стремоусова.

"На моє прохання пошукова система Google відключена, те саме з YouTube і Viber. Пошукову систему заблоковано", - заявив Стремоусов.

За словами колаборанта, причинами блокування стало "використання цих соціальних мереж як елементів інформаційного тероризму з боку української влади та їх американських кураторів, як шкідливі інформаційні смітники".

На початку липня на окупованій Херсонщині заблокували YouTube, Instagram і Viber. Окупаційна влада заявляла, що їхня діяльність "спрямована на дестабілізацію ситуації" в регіоні.

23 липня окупаційна влада Запорізької області оголосила про уповільнення роботи пошукової системи Google. Колаборант Володимир Рогов, який називає себе "членом головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області", пояснив, що в разі, якщо Google "не візьметься за розум", сервіс буде повністю заблокований у регіоні.

21 липня Google заблокували у самопроголошеній "ЛНР", а наступного дня - в "ДНР".

Нагадаємо, що Google припинив ховати російські таємні об'єкти на своїх картах.