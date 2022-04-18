Google припинив ховати російські таємні об'єкти на своїх картах (фото) [ Редагувати ]
У сервісі Google Maps всі військові та стратегічні об'єкти Росії стали доступні в максимальному дозволі.
Тепер через мобільний застосунок можна побачити різноманітні російські пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо.
Об'єкти на фото:
Авіанесучий крейсер "Адмірал Кузнєцов".
База зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.
Винищувач 5-покоління Су-57 в льотно-випробувальному центрі міноборони РФ.
Пускова позиція міжконтинентальної балістичної ракети.
Авіабаза під Курськом.
Нагадаємо, що Google видалив міноборони росії з пошуку.
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