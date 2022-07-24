У росії визнали ракетний удар по порту Одеси та назвали "причину" [ Редагувати ]
У росії визнали ракетний удар по Одеському порту, який був здійснений напередодні. Про це повідомляє речник МЗС росії Марія Захарова в Telegram.
Там заявили, що ракети знищили військовий об'єкт.
Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу.
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