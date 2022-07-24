Українські оборонці зміцнюють свої позиції на Донеччині [ Редагувати ]
За добу наші бійці ліквідували чотири склади боєприпасів і три бази рф - у тилу Херсонської, Луганської та Донецької областей. Це дані Одеської обласної військової адміністрації. Водночас українські оборонці й далі зміцнюють свої позиції. Наступний матеріал - створений спільно з нашими колегами з Військового телебачення - про те, як готуються зустрічати ворога на Донеччині.
Тут постійно чути, як працюють ворожа артилерія та міномети. Але впевненість наших захисників у своїх силах - загарбникам не похитнути!
Позивний "Мажор", військовослужбовець ЗСУ:
Вони не на своїй землі, вони більше бояться чим ми. Я думаю, що це всі розуміють. Ми в себе дома й ми всячески даємо їм понять, хто тут хазяїн.
До позицій ворога - менше кілометра. А тому наші захисники використовують зброю різних зразків та епох, щоб відповідати на ворожі провокації. Є в арсеналі, зокрема, й протитанкові комплекси, що передали союзники.
Позивний "Дєд", військовослужбовець ЗСУ:
Знімається це кольцо. Заводиться дуже просто як обикновєнна вінтовка. Раз-раз. Тут є один приціл, тут другий. Клапан кнопка і пошол.
Українські військові укріплюють свої позиції та здійснюють успішні вилазки на позиції ворога.
Позивний "Дєд", військовослужбовець ЗСУ:
Був контакт, там получилось два двохсотих, було навіть один цілий підполковник ДНРовський. Другий був сержант. І один плєнний здався і розказував, що бойовий дух у них дуже пригнічений. Ситуація у них набагато гірше чим у нас.
Хлопці постійно наголошують, що на позиціях вони - як одна родина. А тому навіть в окопах намагаються створити для себе та побратимів максимально комфортні умови.
Позивний "Хантер", військовослужбовець ЗСУ:
Все як удома. Тобто я стараюсь, щоб хлопці їли, думали, що вони вдома.
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Критична ситуація залишається в окупованих росіянами містах. Попри помпезну картинку, яку дають у своїх ефірах російські ЗМІ - населені пункти перетворюються там у буквальному сенсі на привиди.
Тарас "Байрактар" у добірці має 26 патріотичних творів. І далі буде ще. Бо музикант тільки розпочинає своє турне містами України. Хіти чула Олена Мендалюк.
Також від постійних обстрілів страждають і міста більш віддалені від фронту. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка.
Наші - наступають! Так коротко можна схарактеризувати те, що побачив на передовій на Ізюмському напрямку наш воєнкор Руслан Смещук.
Генеральний штаб Збройних сил підтверджує наміри окупантів штурмувати Бахмутський напрямок. Це є і в даних західних розвідок. Та хоч ворог не полишає спроб атакувати, наші бійці застосовують тактику мобільної оборони й не дають просуватися вглиб України.