Хлопці постійно наголошують, що на позиціях вони - як одна родина

За добу наші бійці ліквідували чотири склади боєприпасів і три бази рф - у тилу Херсонської, Луганської та Донецької областей. Це дані Одеської обласної військової адміністрації. Водночас українські оборонці й далі зміцнюють свої позиції. Наступний матеріал - створений спільно з нашими колегами з Військового телебачення - про те, як готуються зустрічати ворога на Донеччині.

Тут постійно чути, як працюють ворожа артилерія та міномети. Але впевненість наших захисників у своїх силах - загарбникам не похитнути!

Позивний "Мажор", військовослужбовець ЗСУ:

Вони не на своїй землі, вони більше бояться чим ми. Я думаю, що це всі розуміють. Ми в себе дома й ми всячески даємо їм понять, хто тут хазяїн.

До позицій ворога - менше кілометра. А тому наші захисники використовують зброю різних зразків та епох, щоб відповідати на ворожі провокації. Є в арсеналі, зокрема, й протитанкові комплекси, що передали союзники.

Позивний "Дєд", військовослужбовець ЗСУ:

Знімається це кольцо. Заводиться дуже просто як обикновєнна вінтовка. Раз-раз. Тут є один приціл, тут другий. Клапан кнопка і пошол.

Українські військові укріплюють свої позиції та здійснюють успішні вилазки на позиції ворога.

Позивний "Дєд", військовослужбовець ЗСУ:

Був контакт, там получилось два двохсотих, було навіть один цілий підполковник ДНРовський. Другий був сержант. І один плєнний здався і розказував, що бойовий дух у них дуже пригнічений. Ситуація у них набагато гірше чим у нас.

Хлопці постійно наголошують, що на позиціях вони - як одна родина. А тому навіть в окопах намагаються створити для себе та побратимів максимально комфортні умови.

Позивний "Хантер", військовослужбовець ЗСУ: