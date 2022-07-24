Партію іранських дронів відправлено Каспійським морем до росії. В подальшому воєнний вантаж через Астрахань і Волгоград планується доставити до кордонів України.

Відомо, що основу вантажу складають важкі ударні дрони "Shahed 129". При його розробці були взяті за основу ізраїльський дрон "Hermes 450" та американський "MQ-1 Predator".

Довжина фюзеляжа "Shahed 129" складає 8 метрів. Розмах крил - 16 метрів. Заявлене бойове навантаження - до 400 кг. Швидкість польоту - до 150 км/год з радіусом - до 200 км. Заявлена дальність польоту до 1700 км. Розробники стверджують, що беспілотник може знаходитись в повітрі до 24 годин.

Може озброюватися протитанковими ракетами Sadid-1 (копія ізраїльської Spike-ER) або високоточною плануючою бомбою з осколковою бойовою частиною - Sadid-345.

Варто зазначити, що про реальні бойові характеристики іранських безпілотників практично нічого невідомо, оскільки досі вони не застосовувались в умовах повномасштабної війни. Тому, можливості "Shahed 129" можуть відрізнятися від заявлених.